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DEM'de İstanbul adayı belirsizliği

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda evrakların Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yetiştirilemediği iddia edildi. DEM Parti de konu hakkında yaptığı açıklamada başvurunun zamanında yapıldığı bildirdi.

AA20 Şubat 2024 Salı 19:07 - Güncelleme:
DEM'de İstanbul adayı belirsizliği
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YSK tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına iletti.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadeleri kullanıldı.

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