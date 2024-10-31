İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2024 Perşembe / 27 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2445
  • EURO
    37,3185
  • ALTIN
    3060.46
  • BIST100
    8932.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DEM'den teröre çanak tutan skandal! Anneleri evlat nöbetinden vazgeçirmeye çalışıyorlar
Güncel

DEM'den teröre çanak tutan skandal! Anneleri evlat nöbetinden vazgeçirmeye çalışıyorlar

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin Van İl Örgütü, dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan anneleri hedef alarak bir skandala imza attı. Evlat nöbetindeki anneler, DEM Parti il örgütünün son haftalarda çaldığı şarkılarla kendilerini pes ettirmeye çalıştığını söyledi.

IHA31 Ekim 2024 Perşembe 14:34 - Güncelleme:
DEM'den teröre çanak tutan skandal! Anneleri evlat nöbetinden vazgeçirmeye çalışıyorlar
ABONE OL

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 90'ıncı haftada da devam ederken, DEM İl örgütü son haftalarda çaldığı şarkılarla aileleri vazgeçirmeye çalışıyor.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 90'ıncı haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, bu mücadelelerinin evlatlarını alana kadar süreceğini söylediler. Diyarbakır'da başlayan mücadelelerini Van'da da yaz kış demeden sürdürdüklerini ifade eden anne Nazlı Sancar, HDP ve PKK'ya ateş püskürdü. Özellikle son haftalarda DEM Van İl Örgütü tarafından isminin olduğu Kürtçe şarkıyı çalarak kendisini pes ettirilmeye çalışıldığını vurgulayan Sancar, "Ben onların karşısında boynumu eğmediğim için, Van'da eylem başlattığım için, onlardan korkmadığım için kaç haftadır benim ismimin olduğu bu şarkıyı çalıyorlar. Bizi tahrik ediyorlar ama biz burada pes etmiyoruz. Onlar ne yapsalar ne etseler ben pes etmiyorum ve bu kapıdan ayrılmıyorum" dedi.

Her hafta bir ümitle geldiklerini aktaran Sancar, "Belki çocuklarımız bizi görür, bizi duyar da gelirler diye her hafta bir ümitle geliyoruz. Şeyma kızım etrafına baksana? Etrafında HDP'li bir milletvekilinin kızı var mı? Ben seni okuttum. Sen okuyacaktın, avukat olacaktın. Onların çocukları Avrupa'da 7 dil öğreniyorlar. Bizim çocuklarımızı neden dağlarda, mağaralarda ölmeleri için gönderiyorlar. Gel bu katillere güvenme kızım. Bunlar vatan hainidirler. Onlar asker, polisleri öldürüyorlar. Sen kardeş katili mi olacaksın kızım. Allah rızası için anneni duyuyorsan, anneni görüyorsan ben burada hasretle seni bekliyorum. Senin peşini bırakmayacağım. Son nefesime kadar da bu katil kapısından ayrılmayacağım" ifadelerini kullandı.

Ailelerin DEM Parti binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

"Evlat nöbeti"ndeki anneden kararlılık mesajı: Devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız

DEM Parti önünde evlat nöbeti... Muşlu aileler kararlılık mesajı verdi
  • DEM Parti
  • Van İl Örgütü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.