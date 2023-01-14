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Demir bariyere saplanan araçta şans eseri yara alan olmadı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki demir bariyer aracın önünden girip arkasından çıkarken, araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

IHA14 Ocak 2023 Cumartesi 10:45 - Güncelleme:
Demir bariyere saplanan araçta şans eseri yara alan olmadı
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Kaza Sultanhisar'da sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolunda ilerleyen Ali İ. yönetimindeki 35 GT 593 ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile demir bariyer aracın önünden şoför koltuğunun bulunduğu alandan girerek, arka bagaj kısmından çıktı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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