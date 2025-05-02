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Güncel

Demir-Çelik sanayisine katkı sağlayacak dev tesis müjdesi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde manganez madeninin çıkarılacağı ve zenginleştirme tesisi kurulacağını açıkladı. Bu tesisle beraber 50'den fazla kişiye istihdam sağlanacağı belirtildi.

IHA2 Mayıs 2025 Cuma 22:01 - Güncelleme:
Demir-Çelik sanayisine katkı sağlayacak dev tesis müjdesi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Pınarbaşı ilçesine manganez madeninin çıkarılması ve aynı madenin zenginleştirmesine yönelik kurulacak tesisin müjdesini verdi.

Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Pınarbaşı ilçemiz Çerkes Karaboğaz mahallemizde bulunan manganez madeninin çıkarılması ve aynı madenin zenginleştirmesine yönelik kurulacak tesis ile ocak içerisinde 50'den fazla personel istihdam edilecektir. İlçemize nitelikli işgücü kazandıracak yatırım ile Pınarbaşı'ndan çıkan zenginleştirilmiş madenin, ülkemizin ağır sanayiinde önemli yer tutan demir çelik fabrikalarına ve imkan dahilinde yurtdışına satışı gerçekleşecektir. Ayrıca kurulacak olan işletme ile dolaylı istihdam olanağı da oluşturularak, Pınarbaşı ve Sarız'da bulunan nakliye işi ile uğraşan esnaflarımıza yeni iş imkanları açılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Başbuğumuzun memleketi ve gözbebeğimiz Pınarbaşı'nda yeni istihdam imkanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarımıza gayret ve inançla devam edeceğiz. Hayırlı mübarek olsun."

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