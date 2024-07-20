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  • Demir hurdaları etrafa saçıldı! Avcılar'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi
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Demir hurdaları etrafa saçıldı! Avcılar'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi

Avcılar'da meydana gelen olayda demir hurda taşıyan kamyon, şoförünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine gelen ekipler dökülen demir hurdaları toplarken kazada kamyon şoförü şans eseri yara almadan kurtuldu.

DHA20 Temmuz 2024 Cumartesi 21:32 - Güncelleme:
Demir hurdaları etrafa saçıldı! Avcılar'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi
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Kaza, saat 17.20 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi O-3 Kuzey Yanyol'unda meydana geldi. Seyir halindeki 34 SE 0460 plakalı kamyonun sürücüsü virajı döneceği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Demir hurda malzemeleri taşıyan kamyon yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, kamyonun arkasında bulunan metal hurdalar yola döküldü.

Ekiplerinin çalışması ile demir hurda malzemeleri toplandıktan sonra yan yatan kamyon kaldırıldı.

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