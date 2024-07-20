Demir hurdaları etrafa saçıldı! Avcılar'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi

Kaza, saat 17.20 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi O-3 Kuzey Yanyol'unda meydana geldi. Seyir halindeki 34 SE 0460 plakalı kamyonun sürücüsü virajı döneceği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Demir hurda malzemeleri taşıyan kamyon yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, kamyonun arkasında bulunan metal hurdalar yola döküldü.
Ekiplerinin çalışması ile demir hurda malzemeleri toplandıktan sonra yan yatan kamyon kaldırıldı.