İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2022 Salı / 19 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8204
  • EURO
    16,3618
  • ALTIN
    919.746
  • BIST100
    2173.03
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Demir parçasının altında kalan işçi hayatını kaybetti
Güncel

Demir parçasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki yol inşaatı şantiyesinde çalışan bir işçi üzerine düşen demir parçası nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

IHA22 Mart 2022 Salı 15:16 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 15:16
ABONE OL

Olay, Karapınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yol inşaatı için kurulan şantiyede çalışan vinç operatörü Mustafa İvdil'in üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle demir parçası düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde İvdil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan iş arkadaşları yasa boğulurken, İvdil'in cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.