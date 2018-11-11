Demir yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki köprülü çevre yolunda meydana geldi. Halil Taşar yönetimindeki 33 AAR 197 plakalı demir malzeme yüklü TIR, virajda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Halil Taşar, yaşamını yitirirken, TIR'da bulunan Kadir Korak ise yaralandı. Araçtaki demir malzemeler de yola saçıldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Korak'ı ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Taşar'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Halil Taşar'ın cenazesinin otopsi sonrası memleketi Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.