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Güncel

Demir'den ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: '(ABD'nin yaptırım kararı) Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz.'

15 Aralık 2020 Salı 11:19 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 11:19
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