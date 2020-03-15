15 Mart 2020 Pazar 14:39 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 14:42

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Youtube kanalı açıp yayına başladı.

Programına soru sorması için Mehmet Akbay’ı konuk etti.

Akbay önce Millet İttifakı'na terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin açıkça destek verdiğini hatırlattı.

Daha sonra İmamoğlu'nun cezaevinde bulunan Demirtaş'a "mağdur" sıfatıyla yaklaşmasına atıfta bulunup “HDP ile ilgili tutumunuz çelişkili değil mi?" sorusunu yöneltti.

İmamoğlu bu soruyu yanıtlarken “Demirtaş'ın suçu ne, açıklansın. Bu kadar tutukluluk olmaz" diyerek büyük bir gaf yaptı.

"BÖYLE TUTUKLAMA OLMAZ"



İmamoğlu Demirtaş'ın tutuklu bulunmasını tasvip etmediğini belirterek "Bence siz yargısız infaz yaptınız. Şu anda on binlerce yüz binlerce HDP'li vatandaşı terörist ilan ettiniz. Bu şehrin ve bu ülkenin milyonlarca HDP'li vatandaşının hiç kimsenin terörist ilan etmesine hakkı yok. Demirtaş içeride yatıyorsa suçunu açıklasınlar sonucunu bildirsinler. Kaç yıl oldu içeride. Böyle bir tutuklama olmaz." şeklinde yanıt verdi.

Demirtaş'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 'tutuklu' değil 'hükümlü' olduğu bilindiği halde İmamoğlu’nun böyle bir yanıt vermesi şaşkınlık uyandırdı.



SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TUTUKLANMA GEREKÇESİ



HDP eski Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Eylül 2019 tarihli kararıyla kamuoyunda "6-7-8 Ekim Kobani olayları" olarak bilinen olaylar kapsamında işlenen "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (TCK 302), nitelikli kasten adam öldürme (TCK 82), kasten adam öldürmeye teşebbüs (TCK 82, 35), yağma (TCK 149), kişi hürriyetinden yoksun kılma (TCK 109)" maddeleri kapsamındaki suçlardan tutuklandı.

Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/189 esas sayılı dosyası kapsamında 'suç işlemeye alenen tahrik etme (TCK 214/1, 218)', '2911 sayılı yasanın 32. maddesine muhalefet', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme (TCK 314/1)' maddelerine konu suçlardan yargılanıyor.

KOBANİ OLAYLARINDA 31 KİŞİ ÖLDÜ 221 VATANDAŞ İLE 139 POLİS YARALANDI



HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında iki polis şehit oldu, Diyarbakır'da yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı.

300 MİLYON LİRALIK ZARAR



Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu, olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlanırken, şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde oldu.