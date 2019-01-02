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Demiryol-İş Sendikası yüzde 25'lik zam teklifini kabul etmedi

Demiryol-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yüzde 25'lik zam teklifini kabul etmedi.

  • AA
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Demiryol-İş Sendikası'nın, İzmir Metro AŞ'ye bağlı metro ve tramvay çalışanlarına yönelik İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yüzde 25'lik zam teklifini kabul etmediği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kocaoğlu'nun, İzmir Metro AŞ'ye bağlı metro ve tramvay çalışanlarıyla bir araya gelerek yeni yıllarını kutladığı aktarıldı.

Açıklamada, Halkapınar'daki Metro Genel Müdürlük binasında sendika temsilcileriyle de görüşen ve 450 sendikalı işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde yüzde 25 zam önerisi sunan Kocaoğlu'nun, bu teklifin kabul edilmesi durumunda, grevde olan İZBAN çalışanları için de "yüzde 30" teklifini, ortağı TCDD'ye ileteceğini söylediği ancak her iki teklife de olumsuz yanıt geldiği belirtildi.

 

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