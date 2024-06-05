DEM'li belediyelerde işçi kıyımı! SMS ile kovulduklarını öğrendiler

DEM Parti'nin kazandığı belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor. Toplu olarak işten çıkarmalara en son Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde devam edildi. 59 kişi SGK'dan SMS ile işten çıkarıldıklarını öğrendi. Çalışanlara gelen SMS bildiriminde "Sn....4a kapsamındaki sigortalılığınız 22 22-diger nedenler, nedeniyle 04.06.2024 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır" denildi.



BAŞARILI PERSONEL İŞTEN ÇIKARILDI

İşten çıkarmaların görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin dezavantajlı gençlerin üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanması için açtığı Akademi Lise'de yaşanması dikkati çekti. DEM'li yönetim, öğrencilerin sınav hazırlığının kritik bir döneminde, YKS sınavına çok kısa bir süre kala kurslardaki eğitmenlerin iş akdini feshetti. İşine son verilen eğitmenlerin Diyarbakır'da dezavantajlı binlerce gencin üniversite giriş sınavlarına hazırlanmasında fedakarca çalışanlardan olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesinin görevlendirme ile yönetildiği zaman hayata geçirilen 'Akademi Lise' projesiyle binlerce dezavantajlı gencin eğitimine katkı sunmuş. Gençlerin üniversite eğitimine dahil olarak topluma faydalı birey olmaları amacıyla ilk basamak olmuştu.



KADIN VOLEYBOL TAKIMININ BAŞARILI EKİBİ İŞTEN ÇIKARILDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımını kurulduktan 1 yıl sonra 2. Lige çıkaran başarılı ekip işten çıkarıldı.

TİYATROCUNUN İŞİNE SON VERDİLER

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Türkçe ve Kürtçe oyunu 'Komedi Mola'nın hem yönetmeni hem oyuncusu olan başarılı tiyatrocu Erdal Ayna'nın da işine son verildiği öğrenildi.

'KRİTER LİYAKAT DEĞİL İDEOLOJİ'

DEM' li yönetim görevini başarıyla yerine getiren personeli işten çıkartıyor.

Son işten çıkarmalarla, DEM Parti'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kendi ideolojisinden olmayan personel kıyımına devam edeceğinin işaretini vermiş oldu.