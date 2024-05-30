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DEM'li belediyelerde işçi kıyımı sürüyor! Sayı 300'ü geçti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından DEM'li belediyelerde işten çıkarma furyası tüm hızıyla sürüyor. DEM'li Bağlar Belediyesi dün 40 işçiyi SMS ile işten çıkardı. Diyarbakır'daki DEM'li belediyelerde işine son verilen personel sayısı 300'ü geçti.

Akşam Gazetesi30 Mayıs 2024 Perşembe 08:07 - Güncelleme:
DEM'li belediyelerde işçi kıyımı sürüyor! Sayı 300'ü geçti
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Türk bayrağına saygısızlık, terörist heykeli ve son olarak sağlık çalışanlarına zift temizleterek mobbing uygulamasıyla gündeme gelen DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi, bir günde 40 çalışanın işine daha son verdi. Çalışanlar işten çıkarıldıklarını mesai bitimi cep telefonlarına SGK'dan gelen "22 diğer nedenler nedeniyle işinize son verilmiştir" mesajıyla öğrendi.

Bağlar Belediyesi'nde işine son verilen işçi sayısı 190'ı, Diyarbakır genelinde ise 300'ü aştı.

BUGÜN EYLEM YAPACAKLAR

Diyarbakır'daki DEM'li belediyelerde işten çıkarılan işçiler için Hizmet İş Sendikası bugün, Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapacağını duyurdu.

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