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Güncel

DEM'li belediyelerin işçi kıyımı Şanlıurfa'ya sıçradı! Destek hizmetleri binasının önünde eylemi başlattılar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde DEM Partili belediye yönetimi tarafından işten çıkarılan belediye çalışanları, kararı protesto ederek belediyenin destek hizmetleri binasının önünde oturma eylemi başlattı.

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 13:02 - Güncelleme:
DEM'li belediyelerin işçi kıyımı Şanlıurfa'ya sıçradı! Destek hizmetleri binasının önünde eylemi başlattılar
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31 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi kazanan DEM Parti, Ceylanpınar ilçesinde yönetimi devraldığı gibi kısa sürede 10 kişinin işine son verdi. DEM Partili belediye yönetimi tarafından işten çıkarılan belediyenin destek hizmetleri ve temizlik çalışanları haklarını aramak için oturma eylemi başlattı. Dün kararı protesto etmek için su kulesine çıkan işçiler, bugün de belediyenin destek hizmetleri binasının önünde oturma eylemi başlattı.

Haklarını arayan işçilere destek olmak için yetkililerle görüşen Belediye İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak, "Yetkililerle görüşüp bu çıkışların yasal olmadığını kendilerine bildirdik. İnşallah idarenin bu konuda sağduyulu davranmasını bekliyoruz. Emekçi kardeşlerimizin daha fazla mağdur olmamaları için kısa süre içerisinde işlerine iadelerini istiyoruz. Bundan sonraki sürecin takipçisi olacağız" dedi.

İşçiler, haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

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