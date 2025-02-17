DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mesleki Eğitim Birimi'nde eğitmenlik yapan Meliha Zengin (54), iddiaya göre haksız şekilde işten atıldı. Zengin, mağdur işçilerin eylem çadırına gittiği belediye otobüsünde şoför şiddetine maruz kaldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, kendisine saldıran otobüs şoförünün DEM Parti Eski Belediye Meclis Üyesi olduğunu belirten Zengin başından geçenleri şöyle anlattı: Eğil İlçesi'ndeki evimden her gün belediye önündeki çadıra gidiyordum. Şoför çadırda inmek istediğimi duyunca mağdur işçilere çok ağır ithamlarda ve tehditlerde bulundu. Tepki gösterince beni zorla araçtan attı. Ayağım ve çantam kapıya sıkıştı, beni 15 metre yerde sürükledi. Suç duyurusunda bulundum.

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