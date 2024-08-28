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DEM'li vekil terörist taziyesine katıldı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin Batman vekili Zeynep Oduncu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği teröristin sözde taziyesine katıldı. DEM'li Oduncu terör örgütünün sözde komutanlarından 'Eddesa Cejna' kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin cenazesini taşırken görüntülenmişti.

IHA28 Ağustos 2024 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
DEM'li vekil terörist taziyesine katıldı
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DEM Partili Batman vekil Zeynep Oduncu, MİT tarafından başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirilen terörist için kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Daha önce de Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar sırasında ölü ele geçirilen, terör örgütünün sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin cenazesini taşırken görüntülenen DEM Batman vekili Zeynep Oduncu, şimdi de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Pelin Batman" kod adlı terörist Gülistan Tekik için Batman'da kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Oduncu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

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