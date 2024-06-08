DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) adayı olarak Hakkari Belediye Başkanı seçilmişti. Ancak Akış, geçtiğimiz günlerde Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Akış, Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıktığı hakim karşısında 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İçişleri Bakanlığı, Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıklamıştı.

ARBEDE YAŞANDI

Kararın ardından DEM Partililer sokaklara çıktı. İzinsiz gösteri düzenleyen partililerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve beraberindekiler polislerin üzerine yürürken, Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Hakkari Valisi'ne yönelik, "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek" dedi.

Şahsın sözleri büyük tepki çekti.