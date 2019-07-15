Demokrasi inancımız ömür boyu sürecek
- Abdullah Avcı Beşiktaş Teknik Direktörü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde milletimizin ortaya koyduğu irade, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün ilelebet süreceğinin en güvenilir teminatıdır. Türk milletinin demokrasiye bağlılığını ve ülkesine nasıl sahip çıktığını gösteren onurlu direnişin yıldönümü vesilesiyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum... Ruhları şad, mekanları cennet olsun...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.