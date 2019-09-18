'Demokrasiler belediyelerin yasa dışı faaliyetlerine izin vermez'

Karayel, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türkiye'de görevden uzaklaştırılan belediyle başkanlarıyla ilgili gerçekleşecek oturum öncesinde, milletvekilleri için bir mektup kaleme aldı.

Mektupta, Türkiye'nin, AB tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK'nın acımasız saldırılarıyla 40 yıldır mücadele ettiğine dikkati çekilerek her devletin bir anayasal zorunluluk olarak bölünmez bütünlüğünü ve vatandaşlarının güvenliğini sağlaması gerektiğinin altı çizildi.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarına ilişkin terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve üst düzey yöneticilik yapmak gerekçeleriyle çok sayıda soruşturma ve adli kovuşturma yürütüldüğü anımsatılan mektupta, "Bu nedenle, görevden uzaklaştırma kararı bu soruşturmalar kapsamında Anayasa ve ilgili mevzuatla uyumlu bir şekilde alınan ihtiyati bir tedbirdir." ifadesine yer verildi.

Mektupta, yerel vatandaşların söz konusu belediye başkanlarının belediye kaynaklarını temel hizmetleri sağlamak yerine terör faaliyetlerini desteklemek için kullandığı yönünde emniyet teşkilatlarına şikayetlerde bulunduğu aktarıldı.

TERÖR FAALİYETLERİ

Örnek olarak görevden uzaklaştırılan Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın PKK ile iltisaklı kişileri belediyede görevlendirerek "yerel yönetim yapısını PKK için bir idari yapıya çevirdiğine" dikkati çekilen mektupta, Ertan'ın aynı zamanda "terörü öven mesajlar verdiği ve Türk güvenlik güçlerini şehit eden PKK üyelerinin cenazelerine katıldığı" belirtildi.

Mektupta, görevden uzaklaştırılan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün açıklamalarının nefret ile şiddeti körüklediği, PKK'nın Türk güvenlik güçlerine karşı faaliyetlerini teşvik ettiğine dikkati çekildi.

Ahmet Türk'ün kamu fonlarını Türk güvenlik güçlerini kaçıran ve şehit eden iki PKK'lı terörist Ayten Tekin ve Ahmet Uğurlar'ın mezarını yenilemek için kullandığı bilgisi paylaşılan mektupta, Diyarbakır'ın görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın da kamu fonlarını PKK üyelerine sağlık hizmeti sağlamak için kullandığı kaydedildi.

"HİÇBİR DEMOKRASİ YASA DIŞI FAALİYETLERE İZİN VERMEZ"

Mektupta, söz konusu belediye başkanlarının aynı zamanda "eş başkanlık" uygulamasını da Türk kanunlarına aykırı bir şekilde tatbik ettiğine dikkati çekilerek "Hiçbir demokrasinin yetkisini kötüye kullanan ve terörü destekleyen bir belediye başkanının yasa dışı faaliyetlerine izin vereceğini düşünmüyorum." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, "Demokratik bir hukuk devleti olarak Türkiye, vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini savunma konusunda kararlıdır. Özgürlük ve güvenlik arasındaki doğru dengeyi gözetme ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyetle mücadele etme konusunda da kararlıyız." vurgusu yapıldı.

BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

İçişleri Bakanlığınca, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti.

Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması konusuyla ilgili yarın AP'de düzenlenecek oturumun ardından bir karar tasarısının oylanması bekleniyor.