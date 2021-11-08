AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 14:21 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 14:21

Bahçenin sorumlusu ziraat mühendisi Selda Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar denedikleri tüm ürünlerin yetiştiği bahçede ağustos ayında ekimine başladıkları safranın bugünlerde çiçek açtığını bildirdi.

Hasat edilen bitkiyi daha fazla alanda üreteceklerini belirten Yücel, "Safran 15-20 santimetre uzunluğunda. Görüntüsüyle bile güzellik saçıyor. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya dönüştürebiliyor. Beypazarı'nda bunu geliştireceğiz." dedi.

Çalışmaya katılan Beypazarı Tılsım Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Dızman ise safran yetiştiriciliğine, gençlere ve çiftçilere örnek olmak için başladıklarını söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın desteğiyle 50 safran soğanı diktiklerini ve ilk çiçeklerini topladıklarını anlatan Dızman, şöyle konuştu:

"Böylesi bir ürünün bu bölgede yetişmiş olması ve gitgide bunu çoğaltarak ticari anlamda yapılması bizleri son derece sevindirdi. Önümüzdeki yıl uygun bir araziye 2-3 dönüm safran dikerek yetiştirmeyi planlıyoruz. Safran bilindiği gibi çok kıymetli bir ürün. Gerek parfümeride, kolonya üretiminde gerekse pasta ve çöreklerde kullanılıyor. Bu bölgede bunu daha da çoğaltarak çiftçilerimizin ve insanlarımızın ekmesine, yetiştirmesine yardımcı olacağız."