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Denetimlere rağmen görüntüler değişmiyor! At yarışı izleyen, fazla yolcu alan...

İstanbul'da, taksilere yönelik yapılan denetimlere rağmen görüntüler değişmiyor. Esenyurt'ta, taksisine müşteri alan taksi sürücüsü, direksiyon başında at yarışı izledi. Bir başka görüntüde ise Beşiktaş'ta taksiye alınan fazla yolcular cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA3 Kasım 2021 Çarşamba 13:47 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 13:47
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İstanbul'da taksilere yönelik artan şikayetlerle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından taksilere denetimler sıklaştırıldı. Geçtiğimiz günlerde Esenyurt ve Beşiktaş'ta kameralara yansıyan ilginç görüntülerde yaşanan olaylar denetimlere rağmen manzaranın değişmediğini gösterdi. Esenyurt'ta, taksiye yolcu alan şoför, taksisinde çocukların olmasına rağmen yoğun trafikte cep telefonundan at yarışı izledi. Taksicinin bir eliyle direksiyonu tutup diğer eliyle at yarışı izleyerek kendisini, yolcusunu ve diğer sürücüleri tehlikeye attığı o anlar ise müşterisi tarafından saniye saniye görüntülendi. Taksicinin maskesini de aynaya astığı görüldü.

Beşiktaş Dolmabahçe'de cep telefonu kamerasına yansıyan diğer bir görüntüde ise bir taksinin fazla yolcu aldığı görüldü. Takside yolcular üst üste binerken bazı yolcuların kafalarını camdan çıkardıkları görüldü.

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