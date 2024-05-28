İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2024 Salı / 21 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1843
  • EURO
    35,0076
  • ALTIN
    2438.83
  • BIST100
    10713.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deneyimini Türkçe konuşarak anlattı: Türk ordusundan çok şey öğrendik
Güncel

Deneyimini Türkçe konuşarak anlattı: Türk ordusundan çok şey öğrendik

Dost ve müttefik ülke askerleri Efes-2024 Tatbikatı'ndaki tecrübelerini paylaştı. Türkçe konuşan Kosovalı asker tatbikat hakkında, 'Türk askeriyle çalışmak büyük bir keyif. Aynı zamanda harika bir deneyim. Biz onlardan çok şey öğrendik. Türk ordusu, en güçlü ordulardan biri' dedi.

AA28 Mayıs 2024 Salı 16:40 - Güncelleme:
Deneyimini Türkçe konuşarak anlattı: Türk ordusundan çok şey öğrendik
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Efes-2024 Tatbikatı'nda görev yapan dost ve müttefik ülke askerlerinin tatbikata ilişkin tecrübelerini anlattığı bir video paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında paylaştığı videoda ABD ordusunun ikinci süvari alayında görevli istihkam subayı Yüzbaşı Sean Mcgivney, patlayıcılar ve geçit açma faaliyetleriyle destek olmak için tatbikatta bulunduklarını belirtti.

Yüzbaşı Mcgivney, diğer amaçlarının da Türk istihkam birlikleriyle görüş alışverişinde bulunmak ve Türk-Amerikan orduları arasındaki birlikte çalışabilirliği geliştirmek olduğunu aktararak, "Tatbikata katılmaktan büyük mutluluk duyduk. Türk Silahlı Kuvvetleri bizi iyi bir şekilde ağırladı ve birlik olarak olumlu bir deneyim kazandık." dedi.

Kosovalı bir asker ise tatbikat hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Türk askeriyle çalışmak büyük bir keyif. Aynı zamanda harika bir deneyim. Biz onlardan çok şey öğrendik. Türk ordusu, en güçlü ordulardan biri. Onlarla işbirliği içerisinde olmak onur ve memnuniyettir. Kosova ve Türkiye, kardeş iki ülkedir. Efes-2024 gibi büyük bir tatbikatta Türk ordusuyla hareket etmek bana büyük bir gurur veriyor."

Videoda tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.