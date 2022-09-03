Denge siyaseti hesaplarını bozdu: Türkiye'yi yanımıza çekmeliyiz

Ukrayna savaşında denge siyaseti izleyen Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen barış görüşmelerine ve kritik tahıl anlaşmasına aracılık etmesi nedeniyle tüm dünyanın takdirini toplamaya devam ediyor. ABD'li gazete The Hill, ise Türkiye'nin bu süreçte imza attığı diplomasi zaferlere ilişkin dikkat çeken bir analiz yazısı yayımladı. ABD basını, Türkiye'nin "Batı kanadına döndürülmesi gerektiğini" yazdı.

"TÜRKİYE'Yİ YANIMIZA ÇEKMELİYİZ"

"ABD ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye'nin suyuna gitmek" başlıklı yazıda, "Ukrayna savaşına rağmen, Rus-Türk ekonomik bağlarının derinleştiğine dair son açıklamalar, ABD'yi Rusya'nın daha geniş stratejisini hesaba katmaya zorluyor." denildi. 2000'lerin sonlarından bu yana Kremlin'in, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki stratejik hedefinin, "Türkiye'yi NATO'dan çıkarıp, kendi yanına çekmek olduğu" savunuldu.

"BATI KANADINA DÖNDÜRÜLMELİ"

Beyaz Saray'ın, artık jeopolitiğin gerçeklerini görmezden gelemeyeceği belirtilerek, "Türkiye, Batı kanadına döndürülmeli. ABD, Türkiye'nin uyumunu sağlamak için gerekli olumlu ve olumsuz teşvikleri uygulamalı" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna savaşı sonrası yaptığı açıklamada, "Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz. Bu politikada ne Sayın Putin ile ne Zelenski ile bağları koparıp atmaya asla niyetim yok." demişti.

"RUSYA İÇİN ÖLÜMCÜL VE TARİHİ BİR TEHDİT"

Washington yönetiminin, Rusya'nın yeniden yönelim için yarattığı teşvikleri ortadan kaldırmak ve Ukrayna'yı Kırım'ın kurtuluşunda desteklemek üzere jeopolitik durumu değiştirmesi gerektiği vurgulandı. Moskova'nın, Ankara'yı siyasi-stratejik yönelimini tersine çevirme arzusunun nedeni, "NATO'nun sağlam bir üyesi olan Türkiye, Rusya için ölümcül ve tarihi bir tehdit." şeklinde açıklandı.

'DOĞU AKDENİZ' HEDEFİ

Öte yandan aynı yazıda, Rusya'nın "Türkiye'yi Batı'dan ayırmayı ve böylece Doğu Akdeniz'e bir deniz yolu açmayı umduğu" anlatıldı.