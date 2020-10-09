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Dengesini kaybederek 4. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Karabük'te, Fatma Yıldırım (38) 4. katta evinin penceresinden dengesini kaybederek aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

IHA09 Ekim 2020 Cuma 10:14 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 10:14
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Edinilen bilgiye olay gece yarısı Soğuksu Mahallesi’nde 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Fatma Yıldırım isimli kadın 4. katta bulunan evinin penceresinden zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yıldırım’ı hareketsiz şekilde yerde gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve tedavi altına alınan 4 çocuk annesi yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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