Deniz Çakır hakkında takipsizlik kararı verildi Deniz Çakır hakkında 'halkı ve kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarıyla açılan soruşturmada, takipsizlik kararı verildi. Deniz Çakır hakkında bir AVM'de başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.