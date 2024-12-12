Deniz Feneri'nden Halep'e insani yardım koridoru

Yüz binlerce aile, zorlu şartlar altında kamplarda yaşam mücadelesi verirken 4,5 milyon Suriyeli Türkiye'de misafir edilmişti.

Zalim Esad'ın devrilmesinden sonra onurlu geri dönüşler baş döndürücü bir hızla eve dönüş gerçekleşiyor.

Tam da bu noktada Türk sivil toplum örgütleri yardım çalışmalarını 13 yıldır acılar içinde olan bu bölgeye kaydırdı.

Deniz Feneri Derneği Suriye'nin Halep şehir merkezindeki sivil halka 100 bin adet ekmek dağıttığını duyurdu.

Düzensiz bir yaşam süren, günlük gıda ihtiyacını dahi karşılamakta güçlük çeken ihtiyaç sahipleri için başta hijyen, gıda ve barınma olmak üzere temel yaşam malzemeleri için de harekete geçildi.

Rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep'te şehir merkezinde yaşayan sivillere yardım çalışmalarına hız veren Deniz Feneri gönüllülerinden oluşan ekipler takviye etti.

Dernek, Halep halkına hizmet vermesi için fırın ve aşevi kurulacağını da açıkladı.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte barınma, gıda, temiz su, sağlık hizmetleri ve ısınma gibi temel ihtiyaçlara olan talep artıyor.

Çocuklar soğuk çadırlarda üşüyor, anneler çocuklarını aç bırakmamak için çabalıyor.

Çalışmalar kapsamında, sadece Halep ve İdlib kırsalından Türkiye sınırına göç eden sivillere de insani yardım ulaştırıldı.

Deniz Feneri Halep, İdlib ve Tel Rıfat da farklı alanlarda insani yardım çalışmalarında bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız yaptığı açıklamada;

"Halep halkına hizmet vermek üzere bir aşevi ve fırın kurmayı planlıyoruz. Bu tesislerle birlikte Halep'e yönelik yardım miktarımız daha da artacak.

2013 yılından bu yana Suriye içerisinde insani yardım gerçekleştiriyoruz.

Halep'te yürüttüğümüz bu acil yardım çalışmalarını da mevcut koşullarda çok önemsiyoruz. Tüm bağışçıları Halep halkına destek vermeye davet ediyoruz." Dedi.