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  • ''Deniz Görev Grubuna Taarruz'' eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi
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''Deniz Görev Grubuna Taarruz'' eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildiğini bildirdi.

AA18 Nisan 2021 Pazar 12:15 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 12:15
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 16 Nisan'da tamamlanan "Milli Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi" kapsamında, F-16, F-4E/2020, E-7T (HİK), KC-135R uçakları ve İHA'lar ile Deniz Kuvvetlerine ait TCG GÖKSU ve TCG BORA gemilerinin katılımıyla "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimlerinin de icra edildiği belirtildi.

Deniz hava iş birliğini geliştirmek amacıyla yapılan eğitimlerde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildiği vurgulanan paylaşımda, eğitimlerin fotoğraf ve videolarına da yer verildi.

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