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Deniz kahverengi oldu

Muğla Bodrum'da etkili olan sağanakla birlikte tepelerden gelen çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz yolunu kullanamayan göçmenlerin, Kırklareli ve Edirne'deki sınır kapılarına yöneldikleri öğrenildi.

DHA05 Mart 2020 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:14

Bodrum'da saat 06.30 sıralarında başlayan ve aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden inen yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöp ve kaya parçaları, rögarları tıkadı. Akyarlar ile Turgutreis mahallelerindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak nedeniyle Bodrum Belediyesi, itfaiye, zabıta, emniyet ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yoldaki sular çekilince ulaşım tekrar normale döndü. İtfaiye ekipleri ise, su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak, çöple kapanan mazgalları temizledi. Aralıklarla etkili olan sağanak, dağ eteklerinden çamurlu suyu denize taşıdı. Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili, çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü.

Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek isteyen büyük bölümü Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu göçmenler, olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz yolunu kullanamadı. Göçmenlerin bu nedenle Kırklareli ve Edirne'deki sınır kapılarını gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

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