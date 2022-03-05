İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2022 Cumartesi / 2 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2287
  • EURO
    15,614
  • ALTIN
    899.24
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deniz kenarında uçurumda bulunan kadın cesedi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı
Güncel

Deniz kenarında uçurumda bulunan kadın cesedi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

Sinop'ta deniz kenarında uçurumda bulunan kadın cesedi, ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak morga kaldırıldı. Sinop'ta dün akşam saatlerinde bulunan ceset, hava muhalefeti ve havanın kararması nedeniyle bulunduğu yerden alınamamıştı.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 10:41 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 10:41
ABONE OL

Bozburun mevkisinde vatandaşlar tarafından yaklaşık 250 metrelik uçurumda bulunan ve bir kadına ait olduğu tespit edilen ceset, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmayla bulunduğu yerden alındı.

Deniz polisine ait botla iskeleye getirilen ceset, burada yapılan incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Emniyet güçleri, cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Sinop'ta dün akşam saatlerinde bulunan ceset, hava muhalefeti ve havanın kararması nedeniyle bulunduğu yerden alınamamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.