İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2025 Pazartesi / 20 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3975
  • EURO
    45,7689
  • ALTIN
    4320.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deniz keyfi kabusa döndü: Baba kurtarıldı, oğul kayıp
Güncel

Deniz keyfi kabusa döndü: Baba kurtarıldı, oğul kayıp

Serinlemek için denize giren baba ve oğlu akıntıya kapıldı. Baba kurtarılırken kaybolan 14 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

İHA16 Haziran 2025 Pazartesi 15:42 - Güncelleme:
Deniz keyfi kabusa döndü: Baba kurtarıldı, oğul kayıp
ABONE OL

Giresun sahilinde serinlemek için denize giren baba ve oğlu akıntıya kapıldı. Teyyaredüzü mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren baba-oğul akıntıya kapıldı. Baba kurtarılırken, oğlunun arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki baba C.D. ,10 yaşındaki oğlu T.D. ile birlikte denize girdikten kısa süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar baba ve oğlunun yardımına koştu. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan baba C.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak oğlu T.D., dalgaların arasında kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları yüzeyden ve 4 kişilik dalgıç timiyle sürdürülüyor.

Yetkililer, özellikle çocuklarla denize girerken vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

  • deniz kazası
  • akıntı
  • kurtarma çalışmaları

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.