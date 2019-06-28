31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7678
  • 6,5718
  • 262.038
  • 95.834
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 19 astsubay olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 19 astsubay olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 11'i görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

Fatih Sondaj Gemisi´ne F-16 selamı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan müjdeyi verdi: 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz

Bakan müjdeyi verdi: 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz

O dizide uyuşturucuyu özendiren oyunculara gözaltı

O dizide uyuşturucuyu özendiren oyunculara gözaltı

20 saniye sürdü... Jet hırsız kameraya yakalandı

20 saniye sürdü... Jet hırsız kameraya yakalandı

Fenerbahçe’de Gomis rüzgarı

Fenerbahçe’de Gomis rüzgarı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu

'Yemeği tuvalete döküp yememizi istiyorlardı'

'Yemeği tuvalete döküp yememizi istiyorlardı'

Komşudaki olayların sorumlusunu açıkladı!

Komşudaki olayların sorumlusunu açıkladı!

Karı-koca Kadıköy'ü savaş alanına çevirdi!

Karı-koca Kadıköy'ü savaş alanına çevirdi!
 

POPÜLER HABERLER

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

90'ların en sevilen 36 dizisi

90'ların en sevilen 36 dizisi

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Prim eksiği olana anında emeklilik

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Prim eksiği olana anında emeklilik

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA