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Deniz Kuvvetlerindeki FETÖ operasyonunda 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 20 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli FETÖ üyesi askerleri örgüt adına yönlendiren 20 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 3 öğretmen, 1 avukat, 1 doktor, 4 kamu çalışanı, ve özel sektör çalışanları bulunduğu öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltı işlemlerini sürdürüyor.

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