Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları öne sürülen biri binbaşı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli operasyonda Bartın, Sinop, Yalova ve Aydın'ın da arasında olduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 10'u halen görevde 28 kişi gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına çalışılıyor.

"FETÖ'NÜN BU TOPRAKLARDA ALICISI KALMAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün yaptığı açıklamada FETÖ ile mücadele şu görüşleri dile getirmişti:

11 pilotun gözaltına alınması konusunu bir kere hukuk devleti ilkeleri açısından değerlendirmemiz lazım. Darbeden 2,5 yıl sonra zanlıların gözaltına alınması, tutuklanması, yargıya intikal ettirilmesi tehdidin hala devam ettiğini gösteriyor. Bu konu Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu teyid eden bir konu. Delile dayanmadan kimse içeri atılmıyor. Bu kişilerle ilgili soruşturma devam etti. Bugün tekemmil ettiği için karar alındı. Bundan sonra da benzer şeyler olabilir. FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlılığı tamdır. FETÖ'nün yurtdışındaki karalama kampanyaları arttırmaya çalıştığını görüyoruz. Spekülatif haberler, ABD'deki televizyonlara para vermek suretiyle yaptırdıkları algı operasyonları net bir şekilde görüyoruz. Bu tür faaliyetlerin artık alıcısı kalmamıştır. Kamuoyunda bir karşılığı asla yoktur. Kendi tabanlarını ayakta tutmak için birtakım çevreleri harekete geçirdikleri, kitaplar yazdırdıkları, toplantılar yaptıklarını biliyoruz. Artık ölmekte olan ve ölmesi gereken o yapıyı ayakta tutamayacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz de bu habis yapının karşısında durmaya devam edeceğiz.