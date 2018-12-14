Deniz Kuvvetleri'nin Sürmene’de kuracağı üs için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay yazısı bekleniyor

Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaklaşık 60 dönümlük arazide kurulması planlanan 9. Deniz üssü fırkateyn, denizaltı ve hücumbot gibi donanmanın ana vurucu unsurlarına lojistik destek sağlayacağı belirtildi. Geçtiğimiz Temmuz ayında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın Sürmene'ye gelerek bölgede incelemelerde bulunduğunu belirten Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, deniz üssünde çok sayıda asker ve memurun görev yapacağını belirtti. Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay yazısının beklendiğini belirten Üstün “Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Yer için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay yazısı bekleniyor. Söz konusu yazının 2 hafta içinde gelmesini bekliyoruz. Bundan sonraki bölüm ise artık Deniz Kuvvetlerinin ukdesinde” dedi.

Kurulacak üssün ilçeye ekonomik girdi sağlayacağını kaydeden Üstün, “Üssün ilçemize kurulacak olması mutlaka ekonomiye olumlu katkı sağlayacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.