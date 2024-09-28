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Deniz otobüsünde sır olay! Son kontrol sırasında korkunç manzara

Bursa'da yolcuların inmesinin ardından görevliler tarafından deniz otobüsünde yapılan son kontrollerde vapurun tuvalet kısmında erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 07:46 - Güncelleme:
Deniz otobüsünde sır olay! Son kontrol sırasında korkunç manzara
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iskeleye yanaşan deniz otobüsünün tuvalet kısmında erkek cesedi bulundu.

Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) işletmesine ait vapur, Güzelyalı Mahallesi'ndeki iskeleye yanaştı.

Yolcuların inmesinin ardından görevliler tarafından vapurda yapılan son kontrollerde tuvalet kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı görüldü.

İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İskeleye gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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