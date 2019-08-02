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Deniz Türüç Fenerbahçe ile anlaştı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiklerini, oyuncunun da sarı-lacivertlilerle anlaştığını açıkladı.

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Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiklerini, oyuncunun da sarı-lacivertlilerle anlaştığını açıkladı.

FENERBAHÇE DE AÇIKLADI

Fenerbahçe, resmi sitesinden Deniz Türüç ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivetli ekibin sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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