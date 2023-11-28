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Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: İDO seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer, olumsuz hava şartları sebebiyle iptal oldu

TRT Haber28 Kasım 2023 Salı 06:14 - Güncelleme:
Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: İDO seferleri iptal
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Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ'NİN (İDO) İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN BİLGİLENDİRMEDE İPTAL OLAN SEFERLER ŞUNLAR:

07.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

12.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

15.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BURSA DENİZ OTOBÜSLERİ'NİN (BUDO) İPTAL SEFERLERİ İSE ŞUNLAR:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada ve Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.

Ayrıca, Güney Marmara Adalar hattında, Avşa'dan saat 06.00'da, Marmara'dan saat 06.45'de, Paşalimanı'ndan (Balıklı) saat 07.45'te Erdek'e sefer yapılacağını hattaki diğer tarifeli tüm seferlerin de iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

  • IstanbulDenizOtobusleri
  • BursaDenizOtobusleri
  • OlumsuzHavaSartlari

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