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Okyanuslardaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü tespit edildi

Dünya genelindeki okyanusların oksijen seviyesinin özellikle son 10 yılda iklim değişikliğine bağlı olarak hızla düştüğü tespit edildi. Denizlerin ısınmasıyla tetiklenen bu değişimin irili ufaklı bütün okyanus yaşamını etkilemesi bekleniyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Almanya’daki Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezi’nden Andreas Oschlies ve ekibinin dünya genelindeki okyanuslarda takip ettiği oksijen seviyelerinin, iklim değişikliği nedeniyle özellikle son 10 yılda hızla düştüğü tespit edildi.
 
ABD merkezli bilim dergisi Scientific American’da yayımlanan habere göre, konuyla ilgili endişelerini dile getiren oşinograf (denizbilimci) Andreas Oschlies, “Deniz ekosistemine büyük bir yansıması olacak olan oksijen seviyelerinin düşüşüne ilişkin değişimlerin seviyesini görünce ürperdik.” diye konuştu.
 
Küresel ısınmaya bağlı olarak okyanuslarda oksijen kaybı yaşandığını ve bunun şaşırtıcı bir şey olmadığını belirten uzmanlar, böylesi büyük bir düşüşle ilgili acil tedbirler alınması gerektiğini belirtti.
 
Gerek devasa boyutlardaki gerekse mikroskobik boyutlardaki deniz canlılarının oksijen seviyesindeki en ufak bir değişime tepki gösterdiği belirtilen yazıda, söz konusu canlıların daha yüksek oksijen seviyesine sahip bölgelere akın ettikleri ve davranışlarında değişim gözlendiği bildirildi.
 
Davranış değişiklikleri sonucunda birçok deniz canlısının başka birçok avcıya yem olmaya başladığı aktarılan yazıda, bu gerçekleşmese bile, canlıların besin bakımından daha zayıf bölgelere göç etmek zorunda kaldıkları aktarıldı.

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