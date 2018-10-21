Denizaltıcılar hizmet dışına ayrılan bir gemiyi harp torpidosuyla başarıyla vurdu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli denizaltıcılar, atış eğitimleri kapsamında hizmet dışına ayrılan bir gemiyi harp torpidosuyla başarıyla vurdu.
- AA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, denizaltıcılar açık denizde atış eğitimi icra etti.
Bu kapsamda, hizmet dışına ayrılan bir gemi kahraman denizaltıcılar tarafından harp torpidosuyla başarıyla vuruldu.
Kahraman denizaltıcılarımız tarafından icra edilen atış eğitimleri kapsamında, hizmet dışına ayrılan bir gemi harp torpidosu ile başarıyla vurulmuştur. https://t.co/C44VyfZh9U pic.twitter.com/yPT8WdG7BF— TSK (@TSKGnkur) 21 Ekim 2018
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