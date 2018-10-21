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Denizaltıcılar hizmet dışına ayrılan bir gemiyi harp torpidosuyla başarıyla vurdu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli denizaltıcılar, atış eğitimleri kapsamında hizmet dışına ayrılan bir gemiyi harp torpidosuyla başarıyla vurdu.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, denizaltıcılar açık denizde atış eğitimi icra etti.

Bu kapsamda, hizmet dışına ayrılan bir gemi kahraman denizaltıcılar tarafından harp torpidosuyla başarıyla vuruldu.

 

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