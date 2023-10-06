İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2023 Cuma / 22 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6212
  • EURO
    29,1908
  • ALTIN
    1617.87
  • BIST100
    8502.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Denizcilik Genel Müdürlüğü, ''Türk gemisi mayına çarptı'' iddialarını yalanladı
Güncel

Denizcilik Genel Müdürlüğü, ''Türk gemisi mayına çarptı'' iddialarını yalanladı

'Türk gemisi mayına çarptı' iddialarını yalanlayan Denizcilik Genel Müdürlüğü, 'Herhangi bir mayın patlaması olabileceğine dair bulgu edinilememiştir' açıklamasında bulundu.

IHA6 Ekim 2023 Cuma 13:41 - Güncelleme:
Denizcilik Genel Müdürlüğü, ''Türk gemisi mayına çarptı'' iddialarını yalanladı
ABONE OL

Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Türk gemisi mayına çarptı" iddialarına yönelik yapılan araştırmalarda herhangi bir mayın patlaması olabileceğine dair bulgu edinilemediğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Türk gemisi mayına çarptı' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu gemiyle iletişime geçildiği belirtilen açıklamada, yapılan çalışmalar neticesinde herhangi bir mayın patlaması olabileceğine dair bulgu edinilemediği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Türk gemisi mayına çarptı' haberiyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. 'Batum Limanı'ndan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na rotası bulunan Türk bayraklı Kafkametler gemisi 05.10.2023 tarihinde Romanya Sulina açıklarında seyir halinde iken geminin 15-20 metre gerisinde bir patlama yaşanmıştır. Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimizce gemi ve işletici şirket ile temas kurulmuştur. Söz konusu patlama gemide gerçekleşmemiş ve herhangi bir mayın patlaması olabileceğine dair bir bulgu edinilememiştir. Gemide herhangi bir hasar bulunmamakta olup, gemi yükünü Ukrayna'nın İzmail Limanı'na ulaştırmak üzere seyrine devam etmektedir."

  • Denizcilik Genel Müdürlüğü
  • Türk gemisi
  • mayın

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.