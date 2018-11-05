Denizde biri kadın, 2 kişiye ait ceset bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz biri kadın, 2 kişiye ait ceset bulundu.
- DHA
Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin güvenlik müdürü Yavuz Albayrak, deniz yüzeyinde 2 kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti. Suya giren Yavuz Albayrak, çevredekilerin de yardımıyla biri kadın 2 kişiyi kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kimliği belirsiz kişilerin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Alanya İncekum Jandarma Komutanlığı ekipleri 30-35 yaşlarındaki erkek ile 20-25 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Cesetler yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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