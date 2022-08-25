İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2022 Perşembe / 28 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1684
  • EURO
    18,1587
  • ALTIN
    1026.12
  • BIST100
    3124.75
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Denizde kaybolan 10 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Güncel

Denizde kaybolan 10 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Sarıyer'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları sürüyor.

DHA25 Ağustos 2022 Perşembe 16:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Ataşehir'den akrabaları ile birlikte denize girmek için Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş dün saat 17.00 sıralarında denize girdi.

Birlikte denize giren baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu.

Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Burak Erbaş bulunamadı. Dalgalara kapılarak gözden kaybolan Burak Erbaş'ı (10) arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), Sahil Güvenlik ekipleri ve İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri katılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.