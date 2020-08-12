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Denizde kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolan gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi sürüyor.

AA12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:44 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:44
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Şanlıurfa'dan fındık hasadı için kente gelen ve dün arkadaşlarıyla gittiği Perşembe ilçesindeki Çaka Plajı mevkisinde denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Zencirci'nin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri denizden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de helikopter ile havadan Zencirci'nin bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaybolan gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi sürüyor.

Öte yandan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Tandoğan, gazetecilere, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirterek, yaklaşık 40 kişinin denizde kaybolan gencin bulması için çalıştığını söyledi.

Bölgeyi bilmeyenlerden denize girmemelerini isteyen Tandoğan, özellikle can kurtaran olmayan bölgelerde denize girilmesinin tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

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