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  • Denizde kaybolan 17 yaşındaki Mert'i arama çalışmaları sürüyor
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Denizde kaybolan 17 yaşındaki Mert'i arama çalışmaları sürüyor

Samsun'da dün girdiği denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolan gencin ailesinin hüzünlü bekleyişi sürüyor.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:53 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:53
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İstanbul'dan yaz tatili için memleketi Samsun'a gelen ve dün arkadaşlarıyla Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde girdiği denizde kaybolan Mertcan Yanak'ı (17) arama çalışmaları sürüyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler denizden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de havadan genci aradı. Arama çalışmaları, dalgalar nedeniyle denizden aralıklarla yapılabildi.

Kaybolan gencin ailesinin hüzünlü bekleyişi sürüyor.

Amca Yahya Yanak, gazetecilere, yeğeni Mertcan'ın 6 yaşında lösemiye yakalandığını ve hastalığı yendiğini belirterek, "Dünden beri denizde arama çalışmaları sürüyor, henüz bulunamadı, çok üzgünüz." dedi.

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