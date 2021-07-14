Denizde kaybolan liseli Barış'ın cansız bedeni bulundu

DHA 14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:27 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:27

Manavgat'ın Sırtköy Mahallesi'nde oturan Barış Alagöz, önceki gün ablasıyla Evrenseki sahilindeki halk plajına geldi. Saat 18.00 sıralarında ablasına deniz kıyısında fotoğraf çektiren İMKB Ticaret Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Barış Alagöz, ardından girdiği denizde kayboldu. İhbar üzerine, gece boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleriyle bölgedeki su sporları firmalarının personeli tarafından yapılan aramalardan sonuç elde edilemedi. Barış Alagöz'ün bulunması amacıyla dün gün boyu Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK-8), Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, helikopter destekli arama çalışmaları yaptı. Aramalarda, dalgıçların su altında daha rahat çalışmasını sağlayan skuter arama cihazları da kullanıldı.

PARAŞÜTLE UÇARKEN CESEDİ FARK ETTİ

Arama çalışmaları bu sabah erken saatte yeniden başladı. Evrenseki sahilinde Barış Alagöz'ün en son görüldüğü noktadan batı yönüne doğru arama sürerken, Sorgun Mahallesi'nde bir restoran yakınlarında Barış Alagöz'ün görüldüğü yönünde ihbar geldi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtları, sahilde aramaları takip eden aileye gösterildi. Kameralara yansıyan kişinin Barış Alagöz olduğunu düşünen aile umutlandı ancak sahilde deniz paraşütü yapan kişi havadayden, su yüzeyinde yüzüstü hareketsiz halde birinin yattığını fark etti. Paraşütteki kişi yanındaki cep telefonuyla durumu su sporları yetkililerine, onlar da arama ekiplerine iletti. Haberi alan Barış Alagöz'ün ailesinin umutlu bekleyişi de yerini endişe ve korkuya bıraktı. İhbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri, botla bölgeye yönlendirildi. Ekipler, sudaki hareketsiz kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede cansız bedenin Barış Alagöz'e ait olduğu anlaşıldı.

3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ve kıyıdan 500 metre açıkta bulunan Barış Alagöz'ün cansız bedeni, DEGAK dalgıçları tarafından sudan çıkarılarak, Evrenseki-Çolaklı arasındaki balıkçı barınağına getirildi. Durumu haber alan Barış Alagöz'ün ailesi de barınağa geldi, Alagöz'ün cansız bedenini görmek istediğini jandarmaya iletti. Olumsuz cevap alan ailenin ısrarı üzerine Alagöz'ün sudan çıkarılırken çekilen fotoğrafı gösterildi. Fotoğrafa bakan baba Mustafa Alagöz, cenazenin oğluna ait olmadığını söyleyip gerçek yüzünü görmek istedi ancak Jandarma da cenazeyi morgda daha sağlıklı teşhis yapabileceklerini aileye iletti. Barış Alagöz'ün cansız bedeni cenaze aracına konularak otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ailesi de kesin teşhis için morga gitti.