'Denizde kopmuş bacak gördüm' dedi, güvenlik güçleri harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, Sinop Yuvam Plajı'nda serinlemek için denize giren bir vatandaş denizin içinde kopmuş bacak gördüğünü iddia etti. Bunun üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ile kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmalarının ardından herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Olay ise sahilde kısa süreli paniğe yol açtı.