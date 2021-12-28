Denizde mahsur kalan 66 göçmen kurtarıldı

DHA 28 Aralık 2021 Salı 07:41 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 07:41

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında saat 08.15'te bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, can salı içerisindeki 31 göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri saat 09.15 sıralarında da Çeşme ilçesi açıklarında başka bir lastik bot olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkarttı.

Toplam 66 göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan 66 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.