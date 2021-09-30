Denizde yakalanan FETÖ şüphelilerinin yalanı tutmadı

DHA 30 Eylül 2021 Perşembe 15:40 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:40

Kuşadası açıklarında 28 Eylül günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, içinde 3 kişi bulunan lastik botu fark etti. Sahil Güvenlik ekibi, bottaki O.Y. (34), F.K. (31) ve E.G.'yi (32) kendi botlarına aldı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen şüphelilerden O.Y. ve F.K. kendilerini yazılımcı, E.G. ise mobilyacı olarak tanıttı. 3 şüpheli, Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nden sabah saatlerinde dalış yapmak için denize açıldıklarını öne sürdü. O anlar DHA ekibi tarafından anbean görüntülendi. Şüphelilerden E.G. röportaj yapmak istemezken, bir diğer şüpheli F.K. ise, "Dalış yapıyorduk. Aramızda iddialaştık. Tecrübemiz yok. Ufak ufak botla buraya kadar geldik" dedi.

Sahil Güvenlik ekipleri, bota aldıkları 3 kişinin yanlarında herhangi bir dalış malzemesi olmaması ve tedirgin davranışları nedeniyle soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, şüphelilerin FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle subay olarak görev yaptıkları Türk Silahları Kuvvetleri'nden ihraç edildiklerini tespit etti.

Şüpheliler, getirildikleri Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.Y. ve E.G. tutuklandı, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.