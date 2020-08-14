Denizde zırh delici mühimmat bulundu

AA 14 Ağustos 2020 Cuma 16:39 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 16:39

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Liman arkası mevkisinde denize giren vatandaşlar, denizde mühimmat olduğuna dair ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri, yaptıkları incelemede, mühimmatın zırh delici olduğunu belirledi.

Kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta, 10 metre derinlikte bulunan mühimmatın, 15 santimetre çapında ve 48 santimetre boyunda olduğu tespit edildi.

Denizden çıkarılan mühimmatın, kontrollü şekilde imha edileceği öğrenildi.