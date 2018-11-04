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Denize açılan göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Mersin'in Anamur ilçesinden yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek isterken kendilerinden haber alınamayan 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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 Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin KKTC'ye gitmek üzere Anamur ilçesinden sürat teknesiyle denize açıldığı ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmada sürat teknesi Anamur ilçesinin 53,7 deniz mili güneybatısında Sahil Güvenlik Uçağı tarafından tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından sürat teknesi içerisindeki Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen bota alınarak kurtarıldı.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 

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