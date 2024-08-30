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Denize giren kişi boğuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 12:39 - Güncelleme:
Denize giren kişi boğuldu
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Yalı Mahallesi'nde bir sitenin önündeki sahilde cankurtaranlar mesaiye başlamadan önce ailesiyle denize giren Dursun U. (78) bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye cankurtaran, sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekiplerince sudan çıkarılan Dursun U, sağlık personelinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Dursun U'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

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